Les medalles de la vida

Asseguren que és la millor manera de celebrar la vida i Mari Martínez i Suzete Botelho, esportistes andorranes i membres de l’Associació Andorrana de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), han aconseguit tres medalles en la seva participació en els recents Jocs Europeus de Trasplantats, que s’han celebrat a Lisboa. Martínez, que participava per segona vegada en els Jocs, es va penjar dues medalles d’or, en les proves de 5 quilòmetres contrarellotge i a la prova de ruta de 30 quilòmetres. “Estic molt contenta de com ha anat i lògicament només puc fer una valoració molt positiva. A més, és el primer cop que portem dues representants d’Andorra”, explica la ciclista al Diari. “A nivell de competició hi ha hagut alguna baixa de participants molt bones que m’han permès guanyar”, reconeix. Martínez, que té l’honor de ser la primera esportista andorrana a aconseguir un or en uns Jocs de Trasplantats, afegeix que “tinc ganes que altres trasplantats s’animin per al Mundial de Dresden, del 2025, perquè tot plegat no deixa de ser una festa. Ens reunim, competim, però també celebrem la vida i que, tot i el nostre hàndicap, podem fer moltes coses”. Per la seva banda, Botelho, va participar per primer cop en uns Jocs, ho va fer en la disciplina de dards –diana anglesa i punta d’acer–, i va aconseguir la medalla de bronze, superant la rival italiana, i quedant per darrere de les atletes d’Hongria i Alemanya. “Han estat unes eliminatòries disputadíssimes, però amb un gran esperit de germanor; en definitiva, una gran experiència de vida”, ha assegurat Botelho. Aquest bronze ha estat la primera medalla d’Andorra en aquesta disciplina en els Jocs Europeus de Trasplantats i la delegació va obtenir, amb aquests resultats, els objectius que s’havien marcat amb escreix abans de viatjar a Lisboa. Però, a banda dels resultats esportius, també han aconseguit visibilitzar la realitat de les segones oportunitats després d’un trasplantament d’òrgans i conscienciar sobre la importància de la donació perquè siguin possibles. “Donem les gràcies als donants i volem sempre difondre la donació, perquè hi ha molta llista d’espera”, clou Mari Martínez.