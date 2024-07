L’internacional Marc Vales no seguirà al CE Europa el proper curs

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Marc Vales no continuarà la propera temporada al CE Europa. Així ho va anunciar ahir l’entitat barcelonina a les xarxes socials, que agraïa la tasca fet pel central internacional, de 34 anys, durant el curs passat, en què va disputar 22 partits amb la samarreta escapulada i va fer un gol, al Nou Sardenya davant el Cerdanyola. Malgrat no continuar a la disciplina europeista, el rol del central escaldenc ha estat prou important en una temporada on l’Europa va fregar l’ascens a Primera RFEF i va comptar amb la confiança del tècnic Ignasi Senabre, ara entrenador de l’Espanyol B. Vales es va acomiadar dels socis i aficionats del equip gracienc amb una carta en què deia, entre d’altres coses, que el seu periple a l’Europa havia estat “curt, però intens” i que li hauria agradat acomiadar-se d’una altra forma i, almenys, “rebent una trucada per part del club”, va lamentar.