L’hora dels olímpics

Els Jocs Olímpics de París 2024 van tallar la cinta i, metafòricament, es va donar el tret de sortida a la gran cita amb una cerimònia d’inauguració que va resultar diferent, original i especial. La capital francesa va acollir una benvinguda única a la història des que se celebra la competició ja que per primera vegada, es va celebrar fora de l’estadi i justament, al cor de París, a la riba del riu Sena. Tot i que les previsions meteorològiques apuntaven a la pluja com a convidat no desitjat, finalment, el cel va respectar bona part de la cerimònia, que es va desenvolupar amb normalitat.

Mònica Doria i Nahuel Carabaña, banderers de la delegació andorrana.Comitè olímpic andorrà

La desfilada de banderes de tots els països es va dur a terme en embarcacions que van fer un viatge visual per la història i l’arquitectura parisenques, amb la presència en total 10.500 esportistes, entre ells la delegació andorrana, que van travessar el recorregut per ordre estricte de l’alfabet francès. Com sempre, Grècia va destapar la desfilada, com a primer país a acollir uns Jocs Olímpics (Atenes, 1896) i cap a les 19.46 hores va aparèixer Andorra després d’Alemanya i abans d’Angola, amb Mònica Doria i Nahuel Carabaña enarborant la bandera andorrana i els tècnics Cristian Tobio –molt actiu– i Kevin Poulet, així com representants del COA –entre ells, el cap de missions Jordi Orteu– gaudien d’un moment molt emocionant i especial, però amb menys màgia que si s’hagués fet a l’Estadi Olímpic. La palista va donar les gràcies a París en unes stories al seu compte d’Instagram i va reconèixer estar “amb la pell de gallina”.

El punt de partida es va situar al pont d’Austerlitz, al costat del Jardin des Plantes i va anar cap a l’oest durant un total de sis quilòmetres al llarg del riu. El recorregut va passar per sota de llocs emblemàtics, com el Louvre, Notre Dame, el Pont des Arts, el Pont Neuf, el Pont Alexandre III i el Museu d’Orsay, completant un recorregut de sis quilòmetres fins a la plaça de Trocadero, davant de la Torre Eiffel. Lady Gaga va ser l’artista encarregada d’obrir la cerimònia amb un xou envoltada de plomes negres i roses i després d’altres actuacions es van celebrar els protocols oficials i l’esperada encesa del peveter olímpic per declarar oficialment inaugurats els Jocs Olímpics de París 2024.

La cerimònia no va assolir els nivells d’aforament esperats, però fins a 316.000 espectadors es van situar a la vora del Sena i es van vendre un total de 104.000 entrades per als seients més privilegiats, mentre que 212.000 persones es van ubicar a la part alta de les graderies, d’accés gratuït. El president de França i Copríncep, Emmanuel Macron, ja va assenyalar que volia que París passés a la posteritat amb un esdeveniment “realment únic i revolucionari en uns Jocs Olímpics que canviïn el futur del país”. Una trencadora proposta que va deixar molts més dubtes dels que es preveien.

DORIA DEBUTA AVUI

Aquesta tarda, a partir de les 15.50 hores, tindrà lloc el debut del primer dels dos representants andorrans. Mònica Doria entrarà en acció amb les sèries de la modalitat de caiac, una baixada que li hauria de donar l’accés a les semifinals de la disciplina, que tindran lloc demà a partir de les 15.30 hores. La palista tindrà més cites amb l’Estadi Nàutic de Vaires-sur-Marne, ja que el dimarts 30 participarà en les sèries eliminatòries de canoa i, si tot es produeix de manera positiva, l’endemà formaria part de les semifinals de la modalitat. Finalment, el 2 d’agost arribarà la competició de la nova disciplina a París, el caiac-cros amb la contrarrellotge individual que ha de definir l’ordre de baixada de les palistes. Els dies posteriors, 3, 4 i 5 s’hauran de dur a terme les classificatòries, les repesques –si s’escauen en el cas de Doria– i les eliminatòries i lluita per les medalles de caiac-cros.

CARABAÑA, EL DIA 5

Per veure en acció el segon esportista andorrà a París s’haurà d’esperar una setmana més. Nahuel Carabaña, que viurà la primera experiència olímpica, competirà a l’Estadi de Saint-Denis en una de les tres sèries de classificació –es desconeix encara l’ordre– dels 3.000 metres obstacles el dia 5 d’agost a partir de les 19.04 hores. Les finals de la prova es celebraran el dimecres 7 d’agost a les 21.40 hores.

CALENDARI

MÒNICA DORIA

ELIMINATÒRIA CAIAC (K1) Estadi Nàutic

Avui 27/07 15.50-18.00

SEMIFINAL I FINAL CAIAC Estadi Nàutic

Demà 28/07 15.30-17.45

ELIMINATÒRIA CANOA (C1) Estadi Nàutic

Dimarts 30/07 15.00-17.10

SEMIFINAL I FINAL CANOA Estadi Nàutic

Dimecres 31/07 15.30-17.25

CRONO CAIAC-CROS Estadi Nàutic

Divendres 02/08 15.30

REPESQUES CAIAC-CROS Estadi Nàutic

Dissabte 03/08 15.30-18.05

SEMI I FINAL CAIAC-CROS Estadi Nàutic

Dilluns 05/08 15.30-16.45

NAHUEL CARABAÑA

SÈRIES 3.000 OBSTACLES Saint-Denis

Dilluns 05/08 19.04-12.30

*FINAL 3.000M OBSTACLES Saint-Denis

Dimecres 07/08 21.40

*En cas de classificació

PERFIL

Mònica Doria, 24 anys, palista canoa i caiac

La palista andorrana viurà la segona experiència olímpica, després de la participació a Tòquio. Doria arriba amb 24 anys, en la maduresa de la seva carrera i hi participarà a les tres disciplines; caiac, canoa i caiac-cròs. Aquesta tarda (15.50h) ja entrarà en acció.

Nahuel Carabaña, 24 anys, atleta 3000 m obs.

L’atleta del Playas de Castellón debuta a uns Jocs. Arriba pletòric a París i en el millor moment de la seva encara incipient trajectòria. Carabaña va aconseguir la plaça olímpica per rànquing i va ser setè al Campionat d’Europa de Roma.