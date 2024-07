El Ral·li d’Andorra Històric obre les inscripcions

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El vessant esportiu de l’ACA Club va obrir el període d’inscripció per al 53è Ral·li d’Andorra Històric, la prova de regularitat, regularitat sport i velocitat per a vehicles històrics que tindrà lloc els propers dies 27 i 28 de setembre. Ara mateix hi ha 70 places disponibles per a les tres categories i el termini d’inscripcions finalitzarà el dijous 19 de setembre, o bé en el moment en què s’arribi a la xifra màxima dels 70 participants admesos. Al reglament, ja disponible des de fa dies al web de la secció esportiva de l’ACA, es pot trobar tot el que cal saber sobre la clàssica prova andorrana.