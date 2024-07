L’FC Andorra estrena amb triomf la pretemporada

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va aconseguir el triomf davant l’equip sub-21 del Southampton anglès per 2 a 0, en el primer dels amistosos de pretemporada que l’equip tricolor té programats durant la seva estada a San Pedro del Pinatar (Múrcia). Els homes de Ferran Costa van ser molt superiors, sobretot a la primera part en què també es van mostrar molt bé amb pilota, i va ser en aquest tram on es van signar els dos gols. El primer, d’Álvaro Martín (29’) i el segon i definitiu d’Álex Calvo (38’), després de resoldre una segona jugada. A la represa, la pressió de l’Andorra es va veure rebaixada, no van patir gens per mantenir el control de la situació i els anglesos van gaudir d’alguna acció que no va tenir cap conseqüència. Diumenge al matí, l’equip tricolor tancarà l’estada murciana amb un darrer amistós, davant l’Eivissa, també de Primera RFEF.