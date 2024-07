Kyle Kuric, la cirereta de la plantilla del MoraBanc

El MoraBanc Andorra va anunciar la contractació de Kyle Kuric, sens dubte la cirereta del pastís d’una plantilla que es marca el dret a il·lusionar-se. L’arribada de l’escorta nord-americà, amb passaport eslovac, tanca a més la rotació de 12 jugadors amb què el tècnic, Natxo Lezkano, afrontarà les dues competicions, Lliga Endesa i la fase prèvia de la Basketball Champions League. Kuric, de 34 anys i d’1,93 d’alçada, arriba procedent del Zenit BC rus i signarà per a les properes dues temporades.

“Poder signar un jugador de la seva qualitat ens fa fer un salt com a equip en tot” Francesc Solana, Director general MoraBanc

L’escorta, que també va militar a Estudiantes, Gran Canària i Barça, suposa un reforç diferencial per al MoraBanc i un fitxatge de luxe per al joc exterior del nou projecte tricolor. Tal com va explicar el club en un comunicat, Kuric “és un jugador amb molta capacitat atlètica i anotadora, sobretot amb el tir exterior, on s’ha caracteritzat sempre com un especialista des de la línia de tres punts”. A més, el nou fitxatge del MoraBanc pot presumir d’una llarga trajectòria a Eurolliga –cinc temporades–, a la Eurocup –quatre– i ha jugat la darrera temporada amb el Zenit, on ve d’anotar 12,8 punts amb fins un 40% d’encert des del triple. El director general del MoraBanc, Francesc Solana, va reconèixer que “poder signar un jugador de la seva qualitat ens fa fer un salt com a equip en totes les dimensions. Tenia propostes molt importants d’altres equips europeus i ha prioritzat tornar a la lliga i defensant la nostra samarreta”.