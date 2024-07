Carabaña arriba a París carregat d'ambició

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Encara esbufegant per l’esforç del darrer entrenament fet a l’Estadi Comunal i tot just abans de viatjar a París, Nahuel Carabaña es va citar amb el Diari per conversar al voltant de les seves expectatives i de la primera experiència olímpica que viurà a la capital francesa. Nahuel és un tipus ambiciós, dels que s’acostumen a rebel·lar si no se’l té en compte i el recent setè lloc a l’Europeu de Roma no és només una gratificant carta de presentació, sinó la clau de les raons per no renunciar a res. Amb els tècnics Josep Carballude i Kevin Poulet, ha fet una estada a les Bordes d’Envalira de gairebé 20 dies, ha treballat al Llac d’Engolasters i s’ha entrenat, acompanyat de l’olímpic uruguaià Santi Catrofe, algunes jornades també al Comunal: “Aquestes dues setmanes han anat molt bé, dies molt bons d’entrenament. El treball, per dir-ho així, ja està fet i ara l’únic que queda és fer entrenaments de manteniment, afinar-ho una mica més i descansar”, explica Carabaña. Assegurava no estar, de moment, molt nerviós però és conscient que –ahir va arribar a París– quan trepitgi o s’apropi a l’Stade de France les papallones a l’estómac seran imparables: “Quan es vagin apropant les hores de la competició estaré més nerviós, suposo”, comenta amb un mig somriure. Un gest d’il·lusió i emoció perquè, tot i que sigui el seu debut en uns Jocs Olímpics –”el meu somni i el de qualsevol esportista, el màxim del màxim”– no va a París a veure-les venir: “Tal com soc, ja li asseguro que no sortiré a córrer, a quedar-me enrere a veure què passa i ja està. M’ho prenc com una altra competició i sempre surto a donar-ho tot”. Parlar d’objectius és complicat i més tenint en compte els monstres amb què es podria trobar l’atleta andorrà; El Bakkali, Girma, Jihaoui o els keniates Serem i Firewu. Aquí, l’entrenador de Carabaña, Kevin Poulet, ho té molt clar i comenta que “la gent ha de ser conscient que això són uns Jocs Olímpics. Venim d’un Europeu on el Nahuel va ser finalista i va treure la millor classificació de la història de l’atletisme andorrà, però ara es trobarà amb etíops, keniates, El Bakkali i altres cracs europeus que fa que les possiblitats es redueixin”. Carabaña subratlla que “clar que m’imagino en la final i hi vull estar, però és molt complicat. Si faig 8’14” o així ja seria un luxe i estaria content, encara que quedi fora de la final”. En aquest sentit, Poulet creu que “hem de ser conscients d’on estem. Tot és possible i que puguem entrar a la final seria un somni. No et vull dir l’objectiu perquè si no semblarà que si no entrem és un fracàs, l’objectiu era classificar-se per als Jocs Olímpics i això s’ha aconseguit. Ara toca gaudir, lluitar i intentar entrar a la final”. L’andorrà, que serà avui abanderat a la ceromònia d’inauguració amb Mònica Doria, entrarà en competició amb les sèries classificatòries el proper 5 d’agost.