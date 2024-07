Cande Moreno avança en la recuperació: “En dos mesos tornaré a la neu”

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Cande Moreno es troba en ple procés de recuperació de la seva operació dels lligaments creuats del genoll dret, del qual va haver de ser intervinguda el passat 27 de febrer. La seva evolució és molt bona i s’entrena per estar preparada per a l’inici de temporada, tot i que sempre amb prudència: “D’aquí a dos mesos tornaré a la neu, així que estic molt motivada per acabar de fer aquesta bona preparació física i arribar el més preparada possible”, ha explicat. Així les coses, si tot va bé, possiblement pugui tornar a la neu una mica abans dels terminis establerts inicialment: “En realitat hauria de tornar a esquiar a l’octubre i anirem uns 15 dies abans perquè així podem agafar l’hivern a Xile i començaré a esquiar unes dues setmanes abans del que estava previst en un principi”, ha afegit. Pel que fa a la seva estrena en competició per a la pròxima temporada, Moreno ha afirmat que aniran “100% sobre la marxa”.