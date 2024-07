Europa condiciona la preparació del MoraBanc

La competició i la fase prèvia de la Basketball Champions League (BCL) focalitza tota la pretemporada del MoraBanc Andorra. El treball de preparació de l’equip dirigit per Natxo Lezkano està condicionat pel gran objectiu d’arribar amb la maquinària a punt a la primera gran cita del curs, el retorn a la competició continental la setmana del 16 de setembre.

Així per arribar al punt idoni, el club tricolor ha marcat un full de ruta que contempla quatre partits amistosos i dos de la Lliga Catalana abans de l’assalt a la Champions a Antalya (Turquia). La pretemporada arrencarà amb les revisions mèdiques i proves físiques habituals, que es duran a terme entre el 8 i 12 d’agost, gran part d’elles al Centre de Tecnificació d’Ordino. El mateix dia 12 a la tarda hi haurà el primer entrenament de l’equip, al Poliesportiu, ja amb tota la plantilla excepte el grec Nikos Chougkaz que, tal com va avançar el Diari, jugarà els Jocs Olímpics amb la seva selecció. La tradicional estada al Pas de la Casa es farà del 19 al 21 d’agost i el divendres 23 es jugarà el Trofeu d’Encamp davant el Força Lleida a les 20 h. Posteriorment es jugaran amistosos contra el Joventut i el Casademont Saragossa, el Trofeu Escaldes-Engordany, al Prat Gran davant La Laguna Tenerife a les 20 h, la Lliga Catalana davant Girona i Barça i la prèvia a Turquia de la BCL. El primer partit de la Lliga Endesa –encara sense calendari– està programatper al cap de setmana del 28 i 29 de setembre.