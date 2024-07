Cande Moreno anuncia que tornarà a la neu en dos mesos

Cande Moreno es troba en ple procés de recuperació de la seva operació dels lligaments creuats del genoll dret, del qual va haver de ser intervinguda el passat 27 de febrer. L'evolució de l'esportista és molt bona i està entrenant per preparar la temporada, segons ella i el seu fisioterapeuta. Tot i anar amb prudència, Moreno assegura estar molt motivada per acabar la recuperació i preparació física de la millor manera possible i tornar a la neu a ple rendiment.

Davant la situació, la Cande és molt conscient que s'ha d'anar sobre la marxa. Pol Ferrer el seu fisioterapeuta ha emfatitzat en què "l’evolució és molt bona, amb terminis que milloren el que estava establert sobre el paper”. Si tot va bé, l'esportista podrà tornar a la neu una mica abans dels terminis establerts inicialment “en realitat hauria de tornar a esquiar a l’octubre i anirem uns quinze dies abans perquè així podem agafar l’hivern a Xile i així començaré a esquiar unes dues setmanes abans del que estava previst en un principi”, ha afirmat la Cande Moreno.