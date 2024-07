La UE Santa Coloma claudica (0-3)

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fidel al guió establert i sense gaires estridències, el Midjtylland va complir a la perfecció amb els pronòstics i va superar una valenta UE Santa Coloma, que va opositar sense miraments a obtenir millor rèdit (0-3). El resultat no va ser enganyós, en cap cas, però el conjunt danès va saber ser terminal i aprofitar el talent dels seus futbolistes més determinants, com el turc Simsir –va escampar qualitat per tot el camp–, Sorensen o Dju. No va sortir poruga la UE i a les primeres bategades, el porter colomenc Juampe va citar Joaquinete amb Ólafsson amb un servei llarg de porteria que no va cristal·lizar i Marcos Blasco va enviar alta una bola des del perfil de l’àrea. Els dos ensurts van fer espavilar el Midtjylland, que va començar a centrifugar i a aplanar el camí. Esperonat per l’atreviment inesperat de la UE, l’onze danès va anar per feina i, després d’una acció arrissada amb cinc rebutjos –dos pals i dues aturades de Juampe–, Franculino Dju, que havia vist com una tisora espectacular l’escopia el pal, va fer el primer aprofitant la bogeria col·lectiva de l’acció (12’). La UE no es va encongir i Joaquinete, amb un intent desviat, i una jugada produïda per un servei de cantonada d’Andrés Mohedano, que Castillo va salvar quan Christian García anava a resoldre de cap, van tornar a esperonar les possibilitats dels colomencs. Però el Midtjylland va tornar a colpejar gairebé sense voler i amb la sensació que portava el fre de mà posat. Una excursió de Victor Bak Jensen la va embocar sense oposició, i quan la pilota es passejava per la línia de gol, Ousmane Diao per signar el 0 a 2. Abans de l’interludi Pablo Molina, conegut com a Modric, va tornar a fer treballar Ólafsson amb un xut que va refredar el porter danès. La tornada de vestidors no va variar el context, amb el Midtjylland controlant l’escena i traient l’ullal quan li convenia. Així va arribar la sentència i abans de ser substituït, Simsir es va treure del barret dues accions calcades, dos xuts cantonats des de la riba. El primer va topar amb el ferro, el segon va anar directe a la cova (0-3) per a desesperació d’una UE a qui la tornada a l’Arena Herning li ha quedat més alpina encara. “Ha estat un resultat dur, sabíem al que ens exposàvem, que el rival era d’un nivell altíssim però el 0 a 3 ho dificulta tot per a la tornada”, va apuntar el tècnic de la UE, Boris Antón.