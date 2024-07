El Morabanc Andorra disputarà sis partits de pretemporada

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Morabanc Andorra disputarà nou partits de pretemporada abans de la ronda prèvia de la Basketball Champions League (BCL). El conjunt entrenat per Natxo Lezkano es marca com a objectiu arribar de la millor forma possible a la setmana del 16 de Setembre, quan arrencarà la BCL.

L'equip s’ha marcat un full de ruta que donarà el seu tret de sortida amb les revisions mèdiques i proves físiques corresponents, les quals seran entre el 8 i 12 d’agost. Abans dels primers partits de pretemporada, l’equip farà una estada al Pas de la Casa, concretament del 19 al 21 d’Agost, que es completarà divendres 23 amb el primer partit de preparació a Encamp davant el Força Lleida a les 20h. El primer partit de la Lliga Endesa està programat pel cap de setmana del 28 i 29 de setembre.

El Morabanc Andorra també s'enfrontarà al Joventut de Badalona, el Casademont Zaragoza, el Laguna Tenerife, al Bàsquet Girona i al Barça abans d'encarar la fase prèvia de la BCL.