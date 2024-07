L’Inter visita l’AEK d’Atenes sense cap complex

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Inter Escaldes afronta el partit d’anada de la segona ronda prèvia de la Conference League a Grècia (20.00 hores), davant l’AEK d’Atenes, un escull duríssim i de molt nivell. Tot i la complicació de l’eliminatòria, l’equip escaldenc arriba amb confiança pel nivell que va mostrar davant el Velez Mostar i amb la intenció de complicar l’existència al totpoderós equip hel·lè. Un equip, l’AEK, dirigit per Matias Almeyda i farcit de jugadors de molt talent com l’ex del Tottenham Hotspur i Sevilla entre d’altres, Erik Lamela, que no està inscrit en la competició, el porter Strakosha, el central Vida, Szymanski, Amrabat i Levi García. La intenció de l’Inter serà, lògicament, competir i donar la millor imatge possible. Marc Caballé seguirà sent baixa per lesió a les files de l’Inter Escaldes.