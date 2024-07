Inici a Lezama contra el Bilbao Athletic

L’FC Andorra ja coneix el full de ruta per aquesta temporada a la Primera RFEF després del sorteig que es va celebrar ahir a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a Madrid. L’equip de Ferran Costa, enquadrat al grup 1 (Nord) començarà el curs el cap de setmana del 25 d’agost a Lezama, per enfrontar-se al Bilbao Athletic, un dels equips que han pujat a la categoria des de la Segona RFEF.

El primer rival que tindrà l’equip tricolor a l’Estadi Nacional serà a la segona jornada, també un altre filial, en aquest cas, el Barça Atlètic. L’FC Andorra tancarà la temporada regular el cap de setmana del 24 i 25 de maig amb la jornada 38, al Reino de León, per jugar davant la Cultural Lleonesa on milita l’exporter tricolor, Miguel Bañuz. Així, el darrer compromís a casa serà davant el Sestao River, a la jornada 38, en cap de setmana del 18 de maig. A l’exigent inici davant dos filials el seguirà la visita en la tercera jornada al Municipal de Tarazona, un desplaçament assequible i dels més curts per als aficionats tricolors. Els altres dos tindran lloc al Nou Estadi de Tarragona, a la jornada 13 i el cap de setmana del 17 de novembre en el partit davant el Nàstic, i la visita en l’avantpenúltima data del campionat, la 36, a l’Estadi Johan Cruyff per jugar davant el Barça Atlètic. La competició s’aturarà per les festes de Nadal, del 22 de desembre al 12 de gener (data de l’última jornada de la primera volta), i no tindrà cap jornada entre setmana.

El calendari, com és costum des de fa cinc temporades en totes les competicions, és asimètric. És a dir, tot està informatitzat i el sorteig de la primera volta no coincideix amb l’ordre de la segona volta com passava tradicionalment. Un model que ja es portava realitzant durant molts anys a la Premier League d’Anglaterra.

DESTÍ PER A ADRI I PAMPÍN

D’altra banda, dos exjugadors de l’FC Andorra, Adrià Vilanova i Diego Pampín, ja s’han compromès amb un nou equip. El central català, que va estar sis temporades al conjunt tricolor, ha signat per l’Alcorcón de Primera RFEF –que no serà rival dels de Costa– mentre que el lateral gallec va ser presentat com a nou jugador del Llevant i, per tant, seguirà competint a la Segona Divisió.

PRIMERA VOLTA

J1. 25-08 Bilbao Athletic - Andorra

J2. 01-09 Andorra - Barça Atlètic

J3. 08-09 Tarazona - Andorra

J4. 15-09 Andorra - Ponferradina

J5. 22-09 Sestao - Andorra

J6. 29-09 Lugo - Andorra

J7. 06-10 Andorra - R. Unión

J8. 13-10 Zamora - Andorra

J9. 20-10 Andorra - CyD Leonesa

J10. 27-10 Andorra - R. Sociedad B

J11. 03-11 Ourense - Andorra

J12. 10-11 Andorra - Barakaldo

J13. 17-11 Gimnàstic - Andorra

J14. 24-11 Andorra - Unionistas Salamanca

J15. 01-12 Gim. Segoviana - Andorra

J16. 08-12 Andorra - Osasuna Promesas

J17. 15-12 RC Celta Fortuna - Andorra

J18. 22-12 Andorra - Amorebieta

J19. 11-01 Arenteiro - Andorra

SEGONA VOLTA

J20. 19-01 Andorra - Bilbao Athletic

J21. 26-01 Ponferradina - Andorra

J22. 02-02 Andorra - Ourense

J23. 09-02 Andorra - Lugo

J24. 16-02 Barakaldo - Andorra

J25. 23-02 Andorra - Zamora

J26. 02-03 Unionistas Salamanca - Andorra

J27. 09-03 Andorra - RC Celta Fortuna

J28. 16-03 Amorebieta - Andorra

J29. 23-03 Andorra - Arenteiro

J30. 30-03 R. Unión - Andorra

J31. 06-04 Andorra - Tarazona

J32. 13-04 R. Sociedad B - Andorra

J33. 20-04 Andorra - Gim. Segoviana

J34. 27-04 Osasuna Promeses - Andorra

J35. 04-05 Andorra - Gimnàstic

J36. 11-05 Barça Atlètic - Andorra

J37. 18-05 Andorra - Sestao

J38. 25-05 CyD Leonesa - Andorra