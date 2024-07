El grec Nikos Chougkaz, del MoraBanc, competirà a París

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un dels nous fitxatges del MoraBanc Andorra per a la propera temporada, Nikos Chougkaz, finalment, ha estat convocat per la selecció grega per competir als Jocs Olímpics de París. El tècnic de Grècia, a l’hora d’entrar la llista definitiva, es va decidir per l’ala-pivot tricolor i, per tant, el MoraBanc sí que tindrà representació olímpica. El combinat hel·lè debuta aquest dissabte a les 21.00 hores davant Canadà i està enquadrat al grup A, juntament amb Espanya i Austràlia.

D’altra banda, el triatleta resident, Hayden Wilde –Nova Zelanda– també competirà a París.