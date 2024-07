El 22è Trial 2 Dies d’Arinsal comptarà amb 270 pilots

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 22a edició del Trial 2 Dies d’Arinsal arriba aquest cap de setmana, 27 i 28 de juliol, amb l’al·licient de comptar amb dues noves zones: la d’inici de la prova, al costat del dic d’Arinsal, i una zona indoor, just a sota del circuit de les Berques, segons va comunicar el comú de la Massana. En la prova participaran 270 pilots, bona part dels quals estan competint als Mundials, com ara Miquel Gelabert, Gerard Trueba, David Avendaño, Berta Abellán o Arnau Farré, guanyador del Trial de l’any passat. Pel que fa als corredors d’Andorra, competiran Sergi Palau, Kikou Lasmolles, Manuel Iborra, Oriol Serrano, Alèxia Lladó i Àlex Lladó. El president del Moto Club Arinsal, Josep Puntí, va explicar que el 2 Dies “és un trial molt enfocat a la gent de fora, que els agrada un entorn tan especial com aquest. Són pilots que ja fa anys que venen i pilots nous”. El recorregut és de 45 km, amb 18 zones diferenciades.