Una vintena de ciclistes residents estaran a París

Els Jocs Olímpics de París 2024 han iniciat el compte enrere. Aquest divendres tindrà lloc la cerimònia d’inauguració, amb la presència dels andorrans Mònica Doria i Nahuel Carabaña com a banderers i representants de l’esport nacional, als voltants del riu Sena i es donarà el tret de sortida a les competicions.

Ara bé, a banda de la participació de la palista i de l’atleta, Andorra estarà representada per una vintena d’esportistes residents al país, tots ciclistes, i que formaran part d’aquests Jocs Olímpics. Concretament són 18 els ciclistes residents que competiran a París en les modalitats de ruta, pista i mountain-bike (MTB). Sens dubte, els noms que estan per sobre de la resta són els de Tom Pidcock, guanyador de la medalla d’or a Tòquio en cross-country i que a la capital francesa farà doblet –MTB i ruta– i el de Julian Alaphilippe, que viurà, després de Rio 2016 i renunciar a Tòquio, la segona experiència olímpica. La disciplina de ruta és la més prolífica en residents, ja que hi haurà 14 andorrans a la prova que tindrà lloc el 3 d’agost: Juan Ayuso i Álex Aranburu (Espanya), Tom Pidcock (Gran Bretanya), Julian Alaphilippe (França), Nelson Oliveira (Portugal), Michael Woods i Gerek Dee (Canadà), Simon Clarke (Austràlia), Ryan Mullen (Irlanda), Tobias Foss (Noruega), Santiago Buitrago i Daniel Felipe Martínez (Colòmbia), Eduardo Sepúlveda (Argentina) i Jhonatan Narváez (Ecuador). La prova de contrarrellotge individual se celebrarà abans que la ruta, ja que serà el dissabte 27 de juliol. Les absències més destacades són les dels germans Simon i Adam Yates i, lògicament, Dan Martin, que es va retirar fa tres anys. En la modalitat de MTB hi haurà tres residents més, a banda de Pidcock, Sam Gaze (Nova Zelanda), Simon Andreassen (Dinamarca) i Martín Vidaurre (Xile) que competiran el dilluns dia 29 en cross-country. En la modalitat de ciclisme en pista, que es durà a terme el 5 i l’11 d’agost al Velòdrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’únic resident serà Rui Filipe Oliveira (Portugal) que, curiosament, va participar recentment en la Volta als Ports.

SENSE BÀSQUET

Si en els darrers Jocs de Tòquio l’exjugador del MoraBanc David Jelinek hi va participar amb la seva selecció de la República Txeca, a París cap membre de la plantilla tricolor serà olímpic amb el seu país. Rafa Luz i Felipe dos Anjos no han estat convocats amb Brasil, Nikos Chougkaz no anirà amb Grècia, Sekou Doumbouya no ha estat cridat per França i la Nigèria de Stan Okoye no es va classificar per a París.

RUTA

Juan Ayuso (Espanya)

Álex Aranburu (Espanya)

Tom Pidcock (Gran Bretanya)

Julien Alaphilippe (França)

Nelson Oliveira (Portugal)

Michael Woods (Canadà)

Gerek Dee (Canadà)

Ryan Mullen (Irlanda)

Simon Clarke (Austràlia)

Tobias Foss (Noruega)

Eduardo Sepúlveda (Argentina)

Santiago Buitrago (Colòmbia)

Daniel Felipe Martínez (Colòmbia)

Jhonatan Narváez (Ecuador)

PISTA

Rui Filipe Oliveira (Portugal)

MTB

Tom Pidcock (Gran Bretanya)

Sam Gaze (Nova Zelanda)

Simon Andreassen (Dinamarca)

Martin Vidaurre (Xile)