La UE Santa Coloma vol seguir somiant

Arribats a la segona ronda prèvia de la Champions League, la UE Santa Coloma no pensa renunciar a seguir gaudint i voltant per Europa. Després d’eliminar el Ballkani pels penals, l’equip colomenc ha de mirar als ulls a un equip de campanetes i a les 20.00 hores a l’Estadi Nacional rebrà el Midtjylland, campió de la lliga danesa i que no fa gaire –quatre temporades– va arribar a jugar una fase de grups de la Champions enquadrat amb Ajax, Liverpool i Atalanta.

“Juguen molt bé a futbol i tenen 15 vegades més pressupost que el Ballkani, el nostre anterior rival”, va explicar el tècnic de la UE, Boris Antón, que va afegir que “hem de ser conscients de la realitat i del context què ens trobarem i intentar donar el màxim. A partir d’aquí, qui sap?” L’entrenador andorrà va subratllar que “l’equip està molt il·lusionat i amb unes ganes boges d’enfrontar-se a un rival d’aquest nivell, que ha jugat fases de grups de totes les competicions”. Per part seva, Andrés Mohedano, que es va enfrontar al Midtjylland a la Youth League quan jugava a l’Atlètic de Madrid, va assegurar que l’equip rep el partit “amb totes les ganes i il·lusió del món. Els tenim respecte, com a qualsevol rival, però no li tenim por a ningú”. D’altra banda, ahir es va celebrar el sorteig de la tercera ronda de classificació de la Champions League. El conjunt colomenc, passi el que passi, té garantida la presència continental i es troba a només dos partits d’una fase de grups. I és que si els de Boris Anton són eliminats contra el Midtjylland, caurà a la tercera ronda de l’Europa League i s’enfrontaria al perdedor del partit entre el F.K.Bodø/Glimt noruec i el FC RFS de Letònia. En el pitjor dels escenaris i, en cas de no superar la ronda, els colomencs jugaran el play-off de la Conference League. Ara bé, si hi ha sorpresa i la UE avança a la tercera ronda de la Champions s’enfrontarà al guanyador de l’eliminatòria entre el Ferencvarosi hongarès i el The New Saints gal·lès, amb l’anada a l’Estadi Nacional i acabant fora en totes les eliminatòries.

