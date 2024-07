Vicky Jiménez ensopega amb Eala i perd la final

Vicky Jiménez Kasintseva no va poder aconseguir el primer 10.000 de la seva carrera professional i va claudicar a la final de l’ITF de Vitòria-Gasteiz davant la filipina Alexandra Eala en dos sets, 6-4 i 6-4, en 1h i 34’. El partit va ser molt igualat, amb certs vaivens i amb Vicky, tot i que gairebé sempre a remolc, mostrant-se agressiva però acabant el duel molt frustrada.

“El 2021 vaig caure aquí a la primera ronda i ara he pogut jugar la final. Tot i perdre, estic satisfeta” Vicky Jiménez, Tennista

El primer set no va començar gens bé per l’andorrana amb un 5 a 1 en contra, amb dos breaks encaixats i amb molts problemes a l’hora de defensar. Vicky, però, es va refer amb tres jocs consecutius fins a un 5 a 4 que no va fer dubtar Eala, que va tancar amb el servei la primera mànega. Va estar més còmoda l’andorrana al segon set, tot i sortir amb un 2 a 0 en contra. Un break i mantenir el servei li va permetre capgirar i posar-se per davant per primer cop (2-3) però, a partir del 3 a 3, cap de les dues tennistes va saber mantenir el servei i es va arribar, novament, amb un 5 a 4 que Eala va consolidar en el darrer joc. “Vaig venir aquí el 2021 i vaig caure a la primera ronda. Ara he arribat a la final i, malgrat perdre, estic molt satisfeta”, va explicar Vicky molt emocionada.

És la primera final de W100 a la que hi arriba Jiménez i la tercera que perd en aquest 2024, després de les derrotes al W35 de Monastir (Turquia) i el W50 d’Otocec (Eslovènia).