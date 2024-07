Lázaro i Orgué regnen a Arinsal

Martí Lázaro i Laura Orgué van dominar la darrera jornada de curses del Mountain Festival Comapedrosa, amb les victòries a l’XTerra Comapedrosa Marató i l’XTerra Comapedrosa Skyrace, respectivament. Els dos residents van aconseguir el triomf de manera solvent i, fins i tot, Orgué va signar un doblet, després d’haver guanyat dissabte la Vertical.

“He vist que Marc Pinsach flaquejava una mica a l’Alt de la Capa i ho he pogut aprofitar” Martí Lázaro, Guanyador Comapedrosa Marató

Així, Lázaro va ser el més ràpid a la Marató, que va aplegar 150 participants en una prova molt dura, de 36 quilòmetres de recorregut i 3.600 metres de desnivell positiu. El resident va marcar un temps de 4h45’43” i es va imposar a Marc Pinsach (4h51’04”), segon, i Marc Bernades (4h52’40”), tercer. Lázaro, en declaracions a RTVA, va explicar que “he anat sempre acompanyat de Pinsach fins que, a l’Alt de la Capa, ha flaquejat una mica, he vist que ja no em seguia i ja ho he aprofitat”. En la categoria femenina, Rosa Español ha estat la millor amb 6h42’43”, mentre que Georgia Grober i Clàudia Gutiérrez van completar el podi. A l’XTerra Comapedrosa Skyrace, de 24 quilòmetres i 2.375 metres de desnivell i un traçat tècnic i exigent, Laura Orgué va culminar el cel d’Andorra en un temps de 4h14’46, superant Irati Azkargorta i Ana Peydró. En categoria masculina, la victòria va ser per a Fabián Venero amb un crono de 3h08’09” i va reconèixer que “després d’un petit ensurt he pogut guanyar amb solvència i he gaudit molt de la cursa”. L’andorrà més destacat en aquest recorregut va ser Ricard Tenza. Finalment, en la distància més curta, l’Skyrace Arinsal de 19 quilòmetres i 1.456 metres de desnivell, el triomf masculí va ser per a Aymar Azpiroz (1h58’42”) i per a Martina Capdevila (2h47’08”) en categoria femenina.

“Després d’un petit ensurt he pogut guanyar amb solvència i he gaudit molt de la cursa” Fabián Venero, Guanyador Comapedrosa Skyrace

El Mountain Festival Comapedrosa, en el seu segon any com un dels principals punts destacats al calendari de les Sèries Mundials XTerra Trail Run, va comptar amb dues jornades de curses de muntanya a Arinsal i més d’un miler de dorsals, de 25 nacionalitats diferents.