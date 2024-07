Bombardó ja és jugador del primer equip de l’FC Andorra

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Marc Bombardó fa el salt definitiu i es converteix en jugador de ple dret del primer equip de l’FC Andorra. El jove central, tal com va publicar el Diari, serà, en principi, el quart central de la plantilla tricolor, una zona de la defensa que compta amb Alende i els nous reforços de Trigueros i César Morgado.

Bomba va ser convocat amb només 16 anys en un partit contra el Sevilla B a Primera RFEF a la temporada 21-22, però va ser l’estiu passat quan va fer el pas instal·lant-se a Andorra i entrenant en dinàmica del primer equip. “Ho afronto amb molta il·lusió i, sobretot, estic molt agraït al club. He estat dos anys de juvenil i ara, segur, seguiré treballant com he fet aquests dos últims anys”, va explicar Bomba.