650 ciclistes fan la Volta als Ports

Amb la victòria en la cursa de 122k, Xavi Jové va ser el millor andorrà de la 47a edició de la Jorma Volta als Ports que va reunir prop de 650 ciclistes procedents de 18 països diferents. En categoria femenina, Sissi Hinterreitner va ser la guanyadora del recorregut de 87k, una prova en què, en categoria masculina, es va imposar Harry Sweeny. La més llarga, el traçat de 133k, va veure les victòries d’Asier Irigoyen i de Sílvia Zuñiga, en homes i dones respectivament. Els participants van haver de coronar fins a cinc ports de muntanya i el bon ambient va regnar en una jornada que va tenir la sortida a la plaça de les Fontetes de la Massana, mentre que el Parc Central d’Andorra la Vella va acollir l’arribada de tots els recorreguts.

“Ha estat un èxit i la satisfacció de tots els ciclistes és molt gran” Gerard Riart, Director de la prova

Gerard Riart, CEO de VSL Sports i director de la prova, va explicar que “crec que ha estat tot un èxit i no hem de lamentar cap accident” i va afegir que “la satisfacció dels participants és molt gran, per no dir absoluta. En la línia d’arribada he estat parlant amb molts i tots han coincidit en el mateix”.