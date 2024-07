Vicky Jiménez supera Ponchet i buscarà el cinquè títol professional

Vicky Jiménez Kasintseva disputarà aquest migdia la final del W100 de Vitòria-Gasteiz després de superar ahir a les semifinals la cap de sèrie número dos del torneig, la francesa Jessika Ponchet. En poc més d’una hora de partit, l’andorrana va despatxar la tennista gal·la (6-2 i 6-2) oferint un gran nivell i la seva millor versió en els moments decisius.

El pare i entrenador de Vicky, Joan Jiménez, va comentar al Diari que “el partit ha estat molt més dur del que indica el resultat final, però hem jugat millor, hem estat superiors i la Vicky ha fet un partidàs, de principi a fi”. Per al tècnic, a banda del bon to de la jove tennista, la clau va ser “saber guanyar els punts importants, que et fa marcar la diferència i ho va saber mantenir. Vicky ha mostrat un joc molt fi, molt ordenat i molt segur”. Per a Joan Jiménez “s’està fent una feina molt important des de fa mesos, estem guanyant molts partits i, al final, els detalls com la confiança i la serenitat ajuden molt”. La filipina Alexandra Eala, la 155a del rànquing WTA i cinquena cap de sèrie, serà la rival de la Vicky a la final i el darrer escull per aconseguir el que seria el cinquè títol professional de l’andorrana –després de Goiana, Loule, Boca Ratón i Austin– i el primer 10.000 de la seva carrera. “És una tennista que juga molt bé, jove i emergent, però les finals es juguen per guanyar-les”, va explicar Joan Jiménez.