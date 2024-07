Falten tres fitxatges

La plantilla de l’FC Andorra encarregada de lluitar per l’ascens a Segona Divisió i de reconquerir un lloc a l’elit està gairebé definida. A falta, només, de tres o quatre peces per arrodonir-la, i amb l’expectació de saber si hi haurà alguna sortida fins al final del mercat –l’1 de setembre a les 23:59 hores–, el tècnic Ferran Costa ja disposa, pràcticament, del 85 per cent del grup que ha de jugar-se les garrofes aquest curs a la Primera RFEF. Arribades nou cares noves –Arumí, César Morgado, Trigueros, Álvaro Peña, Erik Morán, Solís, Cerdà, Juanda Fuentes i Lautaro–, la direcció esportiva, encapçalada per Jaume Nogués, centra ara els esforços en la contractació de dos laterals drets, un altre migcampista i un davanter jove i amb projecció. Al perfil dret de la defensa hi ha noms subratllats en vermell com Iago López de l’Alcorcón, Guillem Jaime o Jordi Calavera i, atenent la baixa de Petxarroman (Depor) i que Migue Leal rescindirà el contracte la setmana que ve, Nogués ha d’incorporar dos futbolistes per al lateral. Amb qui també s’ha negociat la rescissió i s’ha arribat a un acord per tallar el contracte és amb Pablo Moreno, que no ha donat el rendiment que s’esperava, i que va acabar la temporada lesionat. Al migcamp, la voluntat del club –com vam explicar al Diari– és que Sergio Molina es pugui quedar, tot i tenir propostes interessants de Segona Divisió. El fet de mantenir encara un any de contracte i haver de pagar una quantitat per alliberar-lo tira enrere els pretendents i fa que, de moment, el jugador es quedi a les ordres de Ferran Costa. En cas de marxa, el club ja té preparat el substitut. Idèntic cas és el de Manu Nieto, a la carta de peticions de l’Eldenc i d’altres equips de LaLiga Hypermotion però amb contracte amb el club tricolor. Si cap equip paga, el davanter andalús complirà el seu vincle amb l’Andorra. Altres noms que estan sobre la taula de l’actual plantilla són Pau Casadesús, que va jugar la temporada passada a l’Espanyol B i que tornarà a ser cedit, Moha Moukhliss, que va fer un curs excel·lent amb el Barça Atlètic i que podria marxar, i, finalment, hi ha el cas de Berto Rosas. El davanter internacional té totes les paperetes de repetir cessió o de rescindir l’any que li resta.

L'EQUIP TRICOLOR JUGARÀ FINS A VUIT AMISTOSOS L’FC Andorra té programat el full de ruta a seguir durant la pretemporada i la totalitat de partits amistosos que hi jugarà. De fet, la majoria ja es coneixien però faltaven alguns horaris d’aquests assajos que el club tricolor va oficialitzar ahir. Així, la plantilla tricolor marxa demà a la localitat de San Pedro del Pinatar (Múrcia) on romandrà fins al diumenge i on jugarà dos partits amistosos: el dia 25 davant l’equip sub-21 del Southampton i el darrer dia, contra l’Eivissa. Pocs dies després de la tornada a Andorra, l’equip de Ferran Costa es desplaçarà fins a Osca per jugar davant de l’equip aragonès el dia 3 d’agost i, posteriorment, s’enfrontarà al Lleida Esportiu, a l’Espanyol B, els dies 4 i 10 a Andorra, i l’11 a Vila-real davant el filial groguet. Finalment, els partits contra Sabadell a la Creu Alta el dia 17 i Barça Atlètic, el 18 al Johan Cruyff, tancaran els assajos de la pretemporada.