Doble victòria d’Andorra, masculina i femenina, a l’Europeu de Petits Estats

El Campionat d’Europa de Petits Estats va tenir un to marcadament andorrà, amb una doble victòria final, tant en categoria masculina com en la femenina. De fet, en nois, la final va ser plenament tricolor, ja que l’equip d’Andorra 2 –format per Xavi Folguera i Sergi Navas– es va imposar per 2 sets a 0 a l’Andorra 1 de Gerard Verdú i Lluc Macià. Un dels guanyadors, el professional Xavi Folguera, va explicar que “el torneig ha estat molt positiu en tots els aspectes, l’organització i tenir una pista molt bona, bons senyals de cara als Jocs dels Petits Estats de l’any que ve”. Al tercer i quart lloc, la parella Andorra 3 formada per Marc Garcia-Mateo Ferreyra ha derrotat Gibraltar per un ajustat 2-1. En la categoria femenina, la parella andorrana formada per Andrea da Silva i Mía Pijuan va superar Liechtenstein en la jornada d’ahir (2-0) i es va imposar en la final per 2 a 0 a Malta.