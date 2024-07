Alba Viñals no competeix a les semifinals per una indisposició

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una inoportuna indisposició va obligar Alba Viñals a renunciar a córrer les semifinals dels 400 metres tanques del Campionat d’Europa sub-18 que s’està celebrant a l’Estadi SNP Dukla de Banská Bystrica, a Eslovàquia. Tot i haver aconseguit guanyar la seva sèrie i l’accés per participar en les semifinals, la indisposició de darrera hora va evitar que Viñals hi pogués participar. A més, tot i que va haver-hi alguns dubtes abans de la prova, la recomanació ferma dels metges era que l’andorrana no corregués cap risc. Viñals venia de fer una gran marca (1’00”58) i el millor temps en la sèrie de classificació, però els problemes físics la van deixar amb la mel als llavis.