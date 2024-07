Xavi Cardelús vol estar a punt per a Silverstone

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Campionat del Món de Moto2 no torna a l’activitat fins al primer cap de setmana d’agost, al circuit de Silverstone, i Xavi Cardelús s’ha marcat aquesta cita per tornar a pujar a la moto. Aquesta aturada afavoreix indirectament el pilot, que es recupera de les lesions que es va fer al peu dret en caure a Assen; unes lesions que ja no li van permetre córrer a Sachsenring (Alemanya). L’andorrà evoluciona positivament de les fractures dels metatarsians i el problema de lligaments producte de la caiguda a Assen i explica que “cada cop puc moure més i més bé el peu dret tot i que estic seguint estrictament el que em van dir els metges sobre els exercicis de recuperació. Al mateix temps, segueixo treballant la resta del cos des del punt de vista físic per arribar a Silverstone en bona forma física”. En aquest sentit comenta que per a la cursa “espero estar al cent per cent, però fins que no pugi a la moto el 2 d’agost, no ho sabré del cert”. Respecte al balanç de la primera meitat del Campionat del Món de Moto2 que arribarà al seu equador a Silverstone, Cardelús té les idees molt clares: “No estic descontent de com han anat les coses, a excepció de les caigudes i la lesió d’Assen, però també és cert que podien haver anar un xic més be per diferents causes, com els nous pneumàtics, per exemple.”