L’Inter Escaldes encara assaboreix la classificació

La golejada de l’Inter Escaldes davant el Velez Mostar (5-1) va permetre als escaldencs aconseguir el bitllet per a la segona ronda prèvia de la Conference League i, per altra banda, assaborir la ressaca més dolça possible. “Tot el mèrit és dels jugadors, ja que tant al partit d’anada a Bòsnia com el d’aquest dijous van estar molt bé”, explica l’entrenador, Felip Ortiz. Un dels golejadors, Guillaume López, que en va fer dos, destaca que “el més important va ser ajudar l’equip, que guanyés i el fet que vam passar de ronda”. Ara, l’escull és molt més complicat, i a l’Inter l’espera l’AEK Atenes, un dels equips més potents de Grècia, amb l’anada a l’AEK Arena el dia 24 i la tornada, a l’Estadi Nacional, l’1 d’agost a les 18.30 hores.