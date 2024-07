Josep Cerdà reforça la banda

Amb tots els estaments del club amb el fre de mà posat, almenys públicament, va ser un dels nous fitxatges, Josep Cerdà, qui més obertament ha reconegut un fet evident i incontestable, que l’equip tricolor té marcat entre cella i cella, per aquesta temporada, el retorn a la Segona Divisió. “L’objectiu és tornar a pujar i tots sabem que aquesta és la idea i, individualment, tots els jugadors pensem el mateix”, va explicar ahir durant la seva presentació oficial l’extrem mallorquí, que va apuntar, però, que “ara anem per feina i en l’ascens ja s’anirà pensant quan toqui i es pugui apropar”.

El jove futbolista, de 21 anys, pot actuar a les dues bandes i, per tant, també fer-ho a cama canviada tot i ser dretà. Va afegir que l’FC Andorra és el club ideal per poder jugar còmodament, per la filosofia marcada de la tirada per la pilota: “L’estil de joc que es té em pot anar bastant bé. Em considero un extrem vertical, ràpid i crec que puc aportar profunditat a l’equip.” Cerdà, que ha signat per dos anys, es va formar al futbol base del Barça i ha jugat com a cedit a l’Olot i a la Ponferradina els dos darrers cursos abans del salt a l’FC Andorra. “L’experiència a la Ponfe d’aquesta darrera temporada m’ha anat molt bé. Va ser un any de molt aprenentatge i, a més, vaig poder jugar per primer cop un play-off d’ascens a la Segona Divisió”, va explicar. A més va subratllar que, ara, arriba a un punt on “he d’intentar aquesta temporada fer números, siguin gols o assistències”. El nou extrem tricolor va afegir que un excompany seu, com l’extricolor Àlex Valle, o el també nou fitxatge, Juanda Fuentes, han estat un aspecte important per acabar d’unir-se al projecte de l’FC Andorra: “He tingut companys que han passat per aquí i sempre han tingut bones paraules per al club, m’han ajudat a decidir-me”.

A PUNT PER A L’ESTADA

Josep Cerdà i la resta de la plantilla viatjaran dilluns cap a San Pedro del Pinatar (Múrcia) per fer una estada de pretemporada, d’una setmana, on l’equip de Ferran Costa treballarà i disputarà dos partits amistosos. El primer serà el dijous 25 davant el Southampton anglès sub-21 i el segon, el darrer dia d’estada, diumenge 28 contra l’Eivissa de Primera RFEF, que no serà rival dels tricolors durant la temporada en trobar-se els illencs al grup nord. A banda d’aquests dos assajos, un cop completada l’estada de San Pedro del Pinatar, l’FC Andorra disputarà altres amistosos. Un, el 3 d’agost davant l’Osca a les instal·lacions de la Base Aragonesa i un altre, l’endemà, contra el Lleida Esportiu. El club donarà a conèixer avui els altres amistosos de pretemporada ja tancats.