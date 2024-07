Alba Viñals guanya la sèrie i competirà a les semifinals dels 400 tanques

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Alba Viñals disputarà aquest migdia les semifinals del Campionat d’Europa sub-18, en la modalitat de 400 metres tanques. El bitllet per a la cita, que acull l’estadi SNP Dukla de Banská Bystrica, a Eslovàquia, el va aconseguir l’atleta andorrana després d’imposar-se a la seva sèrie, la primera, de les rondes classificatòries. En una cursa molt sòlida, Viñals va ser la més ràpida amb un temps d’1’00”58, superant la romanesa Alexandra Uta, que va ser segona amb un crono d’1’02”09 i l’espanyola Alaine Aguerralde, tercera, amb un temps d’1’02”20. Les tres, juntament amb la quarta classificada, la finlandesa Matilda Lahti (1’02”96), van assolir la plaça per a les semifinals. Unes semis que començaran avui a les 12.45 hores i la tercera cursa, on competirà Viñals pel carrer set, se celebrarà a les 12.57 hores. La marca de l’andorrana (1’00”58) és la tercera millor de les set que correran la semifinal.