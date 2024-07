L'Inter goleja el Mostar (5-1) i passa ronda a Europa

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Segurament no entrava en el guió ni del més optimista dels aficionats de l’Inter que l’equip escaldenc facturés la primera eliminatòria de la Conference League d’una manera tan incontestable. L’equip de Felip Ortiz va definir la prèvia davant el Velez Mostar bosnià a l’Estadi Nacional amb una exhibició i, pràcticament, jugant al futbol amb xancletes. L’ullal de Guillaume i el dictat d’un irresistible Domi Berlanga van capitalitzar la golejada amb què l’Inter va guanyar-se el dret d’anar a Atenes la setmana vinent (5-1). Tot i creure en la remuntada, ningú dibuixava en l’imaginari una superioritat tan manifesta davant un Velez que no va poder ni discutir l’eliminatòria. La classificació de l’Inter va agafar a contrapeu el conjunt bosnià i també la UEFA que, al tancament de l’edició, al seu web encara es reflectia el Velez Mostar com el rival de l’AEK d’Atenes a l’anada del dia 24. Com si aquesta curiositat –amb una mica de mala llet– hagués ferit en l’orgull els jugadors de l’Inter va sortir el grup de Felip Ortiz disposat a fer descarrilar els bosnians. Superats els minuts d’estudi, Haskic va fallar un penal –el xut va anar al pal– i en només tres minuts, tot just abans de l’interludi, Guillaume va colpejar dos cops per anar a vestidors amb el camí aplanat (2-0).