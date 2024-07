detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ha estat, potser, el futbolista de l'FC Andorra que més obertament ha reconegut un fet evident, que l'equip tricolor té marcat entre cella i cella, per aquesta temporada, el retorn a la Segona Divisió. "L'objectiu és tornar a pujar i tots sabem que aquesta és la idea i, individualment, tots els jugadors pensem el mateix" ha explicat un dels nous reforços, l'extrem mallorquí Josep Cerdà, presentat aquest divendres.

El jove futbolista, de 21 anys, i que pot actuar a les dues bandes i, per tant, també fer-ho a cama canviada tot i ser dretà, ha afegit que l'FC Andorra és el club ideal per poder jugar còmodament per la filosofia marcada de la tirada per la pilota: "L'estil de joc que es té em pot anar bastant bé. Em considero vertical, ràpid i crec que puc aportar profunditat a l'equip".

Cerdà, que ha signat per dos anys, es va formar al futbol base del Barça i ha jugat com a cedit a l'Olot i a la Ponferradina els dos darrers cursos abans del salt a l'FC Andorra. "L'experiència a la Ponfe d'aquesta darrera temporada m'ha anat molt bé. Va ser un any de molt aprenentatge i, a més, vaig poder jugar per primer cop un playoff d'ascens a la Segona Divisió" ha explicat.

Cerdà i la resta de la plantilla viatjaran dilluns cap a San Pedro del Pinatar (Múrcia) per fer una estada de pretemporada d'una setmana on l'equip de Ferran Costa hi disoutarà dos partits amistosos.