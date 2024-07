Costa avisa que la categoria serà “molt dura i competitiva”

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Som un grup en construcció que vol arribar a ser un gran equip i amb ambició col·lectiva. Estem en el camí i la feina està sent molt bona.” Són les primeres reflexions del tècnic de l’FC Andorra, Ferran Costa, després d’una setmana de pretemporada. El tècnic tricolor va deixar clar que a l’equip li espera un any complicat perquè la Primera RFEF “és una categoria molt dura i competitiva”. Costa va valorar molt positivament la feina de la direcció esportiva i dels nou reforços que, de moment, han arribat: “És important mantenir certs equilibris, amb una línia en comú: gent que valori formar part de l’FC Andorra, que ho vegi com una oportunitat de creixement personal i que respecti al màxim la institució i el país.”

Un dels nouvinguts és Joel Arumí. El lateral esquerre, procedent del filial de l’Atlètic de Madrid, va ser presentat i va explicar que “des del primer moment vaig voler venir aquí. Estic superil·lusionat, és un projecte molt ambiciós i estic aquí per ajudar l’equip i donar el millor de mi”, va comentar.