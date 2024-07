Bassas i el MoraBanc creuen els camins

Ferran Bassas va iniciar la ronda de presentacions dels nous fitxatges del MoraBanc Andorra de cara a la propera temporada. El base català, de 32 anys, ha signat per dues temporades i va assegurar ahir que espera “tornar a sentir-me valorat a la pista” i que arriba “amb molta ambició i amb ganes d’ajudar el MoraBanc a estar en millors posicions”.

“Els nostres camins, per fi, s’han creuat i vinc amb ambició i ganes de tornar a sentir-me valorat” Ferran Bassas, Base català

Bassas és un vell somni de la direcció esportiva i, per fi, aquest estiu s’ha pogut fer realitat, una relació que semblava predestinada ja que tant el jugador com el general mànager del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, van coincidir que “els nostres camins s’han creuat i ara era el moment idoni”. El base va reconèixer que la presència de Nacho Llovet al vestidor tricolor –amb qui manté una excel·lent relació–, “i a més com a capità”, ha estat un dels motius que l’han fet aterrar al Principat i que “és el club idoni per reprendre les bones sensacions”. Solana va subratllar que per la seva experiència –Joventut, Iberostar Tenerife, San Pablo Burgos i Dreamland Gran Canaria– així com per l’extensa participació en competicions com l’ACB, l’Eurocup i la Champions League, Bassas arriba al MoraBanc “per ser un referent al vestidor, per la capacitat de lideratge, experiència i esperem que aporti un rendiment immediat. Compta amb l’escenari perfecte”.

“Arriba per ser un referent al vestidor, per la seva experiència i capacitat de lideratge” Francesc Solana, Director general del MoraBanc



KYLE KURIC, LA IL·LUSIÓ

Solana va reconèixer, d’altra banda, que només falta una peça per donar per tancada la plantilla i la rotació de 12 jugadors que competiran a la Lliga Endesa i a la Basketball Champions League. Amb els jugadors que continuen de la temporada passada –Rafa Luz, Harding, Okoye, Llovet i Dos Anjos–, més les sis cares noves –Evans, Bassas, Chumi Ortega, Chougkaz, Doumbouya i Lammers– només falta arrodonir el joc exterior. El MoraBanc treballa amb la il·lusió i la possibilitat de portar Kyle Kuric, l’escorta nord-americà amb passaport eslovè i ex del Barça i Zenit, entre d’altres, per posar la cirereta a la plantilla 24-25.