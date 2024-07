Vicky Jiménez avança amb contundència a Vitòria

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va esmicolar la lituana Diana Marcinkevica a la primera ronda del W100 de Vitòria-Gasteiz on l’andorrana és la cap de sèrie número set del torneig. Vicky va facturar el compromís per la via ràpida, en dos sets, per 6 a 1 i 6 a 0, en un partit molt seriós i efectiu i sense donar cap opció a la seva rival. La tenista andorrana, actual número 231 del món, s’enfrontarà avui als vuitens de final davant la italiana Verena Meliss –647 del rànquing WTA– i, en cas de triomf, es veurà les cares amb la guanyadora del partit entre la índia Rutuja Bhosale i la txeca Linda Fruhvirtova