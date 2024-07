L'Open Internacional d'Andorra serà de record Guinness

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació Internacional (FIDE) celebra aquest dissabte 100 anys d’existència i té com a objectiu fer història assolint el major nombre de partides d’escacs realitzades en 24 hores. El 40è Open Internacional d’escacs d’Andorra, que es disputarà del 20 al 28 de juliol a l’Hotel Panorama (Escaldes-Engordany), formarà part del Guiness World Records.

La data escollida per la FIDE coincideix amb la primera ronda del torneig, que s’iniciarà a les 16 hores, i que ha assolit el màxim de 150 participants de 31 països diferents. Per primera vegada, l’Open Internacional d’Andorra també comptarà amb un equip arbitral format únicament per àrbitres del país amb titulació internacional.

El campionat es disputarà a ronda per dia a un ritme de 90 minuts més 30 segons d’increment fins a la jugada 40 i 30 minuts més. Per aquells que vulguin jugar a un partides més ràpides, diumenge 21 a les 10 hores es farà el tradicional Gran Prix d’escacs al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i el torneig nocturn de partides llampec de Festa Major d’Escaldes Engordany, que es celebrarà dimecres 24 de juliol

a partir de les 22 hores a l’Hotel Panorama.

El 40è Open Internacional d’Andorra repartirà un total de 10.500 euros en premis. El guanyador s’endurà 2.100 euros, 1.500 pel segon classificat i 1.000 pel tercer, segons informa l'organització.