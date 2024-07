L'Inter esmicola el Velez Mostar i accedeix a la segona prèvia de la Conference (5-1)

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Inter Escaldes s'ha classificat per a la segona ronda classificatòria de la Conference League després de golejar el Velez Mostar bosnià per 5 a 1, en un partit on el conjunt de Felip Ortiz s'ha mostrat molt superior i efectiu davant la meta rival.

Dos gols de Guillaume en el tram final de la primera part ha aplanat el camí dels escaldencs que, tot i rebre un gol al set minuts de la represa (2-1) ha sabut gestionar l'avantatge amb solvència. Domi ha fet el tercer al minut 56 i ha rematat el Velez amb un altre gran gol a les acaballes que semblava definitiu. Sascha, que ha sortit al tram final del partit, ha arrodonit la maneta i la classificació per a la següent prèvia de la competició. El potent AEK Atenes grec serà el proper rival de l'Inter.