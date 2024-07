Ferran Bassas i el MoraBanc Andorra creuen els seus camins

Ferran Bassas ha iniciat la ronda de presentacions dels nous fitxatges del MoraBanc Andorra de cara a la propera temporada. El base català, de 32 anys, ha signat per dues temporades i ha assegurat que espera "tornar a sentir-me valorat a la pista" i que arriba "amb molta ambició i amb ganes d'ajudar al MoraBanc a estar en millors posicions". Bassas és un vell somni de la direcció esportiva i, per fi, aquest estiu s'ha pogut fer realitat, una relació que semblava predestinada ja que tant el jugador com el general manager del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, coincideixen en que "els nostres camins s'han creuat i ara era el moment idoni".

Solana ha reconegut, d'altra banda, que falta una peça per donar per tancada la plantilla, per arrodonir el joc exterior, i que el club treballa amb l'opció de Kyle Kuric com la més ferma i il·lusionant.