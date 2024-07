Doria es marca el diploma com a objectiu als Jocs

Amb l’inici dels Jocs de París 2024 en l’horitzó i a només nou dies de competir a la primera prova, Mònica Doria afronta la seva segona experiència olímpica amb la certesa de “tenir els deures fets” i d’estar totalment preparada per al repte. La palista i el seu equip, amb l’entrenador Cristian Tobio i el director tècnic de la federació Toni Cadena, viatgen aquest divendres a la capital francesa per definir els darrers preparatius de cara a la gran cita on participarà en tres modalitats; caiac, canoa i caiac cros.

“No ens aporta res pensar en una medalla. L’objectiu que ens hem marcat és el diploma” Mònica Doria, Palista

El missatge de Doria no s’ha mogut ni un centímetre al ja exposat darrerament i ahir, en una xerrada amb la premsa a la seu central de Creand, va insistir que el gran objectiu a París és aconseguir el diploma olímpic i es va voler tornar a espolsar qualsevol pressió en termes de medalla: “L’objectiu, el diploma, ens ho hem marcat com a full de ruta però pensar en altres coses no ens porta enlloc i ens volem centrar en tot allò que podem controlar.” La palista, però, no va negar que “és evident que la possibilitat de medalla és quelcom que tens a dins, però no aporta res pensar-hi” i, per part seva, el director tècnic de la federació, Toni Cadena, va recordar que “la medalla és un somni, però no aporta cap valor tenir-ho present perquè l’objectiu, ja de per si ambiciós, és el diploma”. Doria ja ha treballat al canal olímpic, el de Vaires-sur-Marne, i encara té per endavant unes sis jornades més de preparació: “Coneixem molt bé el canal i el factor físic serà molt important, però encara no sabem quines maniobres i portes ens posaran.” A més, la palista va deixar clar que en uns Jocs es fa difícil saber quines seran les principals rivals, ja que “ningú va allà a menjar-se els mocs” i que “de possibilitats en tenim moltes, inclosa jo mateixa”. També va assenyalar que té “nervis, però moltes ganes i motivació” de cara a la gran cita olímpica de París.

“[Mònica] Arriba a París més preparada i madura que a Tòquio i jo ho afronto més tranquil” Toni Cadena, Director tècnic de la federació

SEGONS JOCS OLÍMPICS

La palista andorrana viurà la segona experiència olímpica després de competir fa tres anys, en ple covid, als Jocs Olímpics de Tòquio. Cadena va reconèixer que Doria arriba a París “molt més preparada i madura, amb 24 anys, i si a Tòquio arribàvem amb massa prudència ara jo estic més tranquil”. La palista hi participarà en les tres disciplines, caiac, canoa i caiac cros, i va subratllar que “les he preparat totes amb la mateixa dedicació, tot i tenir les meves preferències”. El debut arribarà el dia 27 amb les classificatòries en la modalitat de caiac on es faran dues baixades i es comptarà el millor temps. Doria, finalment, va confirmar la presència a la cerimònia d’inauguració, que tindrà lloc el 26 de juliol als voltants del riu Sena.