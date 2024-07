Álvaro Peña, novè reforç de l’FC Andorra

Álvaro Peña, de 32 anys, és el novè reforç de l’FC Andorra per a la propera temporada. El migcampista basc, que signa per una temporada amb una altra d’opcional, prové de l’Almere City neerlandès i és un futbolista amb experiència i una llarga trajectòria al futbol espanyol.

Peña es va formar al futbol formatiu de l’Athletic Club, amb qui va arribar a debutar a l’Europa League amb Marcelo Bielsa a la banqueta, a la temporada 12-13 –va ser titular al camp de l’Ironi Kiryat Shmona d’Israel i va jugar uns minuts contra l’Sparta de Praga–. Després de dues temporades al filial bilbaí va començar el seu peregrinatge per diferents equips de Segona Divisió –a part de dues temporades al Racing de Santander, a Segona B– com el Lugo, l’Alcorcón, l’Albacete, el Mirandés i l’Amorebieta. El migcampista, que destaca també per la seva capacitat golejadora –33 gols a la seva carrera–, ha jugat les dues darreres temporades als Països Baixos a les files de l’Almere City amb qui el primer any va aconseguir l’ascens a la màxima categoria, l’Eredivisie, sent un jugador important –31 partits, tots de titular, i cinc gols–. La incorporació de Peña, juntament amb la d’Erik Morán –ambdós van coincidir al planter de l’Athletic Club– aportarà experiència i folre a la plantilla de Ferran Costa. El mateix Morán va definir Peña com un “molt bon jugador amb qui vaig coincidir des de petit a l’Athletic. Segur que vindrà amb molta il·lusió i ganes d’aportar coses”. A nivell tàctic va explicar que Álvaro Peña “és un migcentre que es mou entre línies, que s’orienta molt bé, busca la darrera passada i sempre juga cap endavant”. Aquesta és la novena incorporació i encara faltarien, depenent de com es mogui, dos o tres fitxatges més per completar la plantilla.

Erik Morán arriba "per ajudar el màxim possible" Erik Morán, una de les noves figures de cara al proper exercici, està vivint els primers dies com a jugador de l’FC Andorra. El migcampista, en la presentació oficial, va explicar que el tricolor “és un club que vol créixer i que et dona molta confiança” i que aquests dos han estat els principals motius que l’han fet signar. Morán va comentar també que “tinc 33 anys i he voltat molt, però vinc aquí per ajudar el màxim possible i per tot allò que se’m demani”. A més, el futbolista basc va afegir que “hem d’entrenar i treballar molt però segur que tots posaran de la seva part perquè puguem assolir els objectius”.