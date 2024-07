La 47a Volta als Ports vol arribar als 600 inscrits

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 47a edició de la Volta als Ports arriba aquest diumenge, 21 de juliol, amb cinc recorreguts diferents i sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i arribada al Parc Central de la capital. L’organització, que espera arribar als 600 participants –ahir al matí eren 570 de 18 nacionalitats diferents–, ha presentat alguns canvis en els traçats, atenent la petició d’alguns ciclistes professionals. La tradicional cursa, que mantindrà la competició en les pujades i no es cronometraran les baixades per garantir-ne la seguretat, recupera el port de Cabús i introdueix l’alt de la Comella com a principals novetats. El CEO de Jorma, Jordi Granja, va proposar ampliar, en un futur, l’activitat al voltant de l’esdeveniment i que “durés una setmana”, una idea que el ministre de Turisme, Jordi Torres, va recollir assegurant que “ajudarem que es pugui fer també algun tipus de fira sectorial” durant properes edicions de la Volta als Ports.