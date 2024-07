La UE Santa Coloma remunta i segueix viva a la Champions

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La vida pot canviar molt en una setmana, i tot el que era decepció i crueltat a la UE Santa Coloma després de perdre per 1-2 al minut 90 dimarts passat contra el Ballkani en un duel on van ser molt superiors va convertir-se ahir en alegria, eufòria i sensació de justícia després de capgirar l’eliminatòria a Kosovo i superar una tanda de penals que permetrà al conjunt groc-i-negre seguir endavant a la Champions League. Igual que va fer la UE Sant Julià el 2009 eliminant el Tre Fiori de San Marino per penals, o ol’FC Santa Coloma el 2014 deixant fora l’FC Banants armeni amb aquell gol de cap del porter Eloy Casals, ahir va ser la UE Santa Coloma qui va aconseguir entrar a la selecta pàgina d’equips del país que han aconseguit superar una eliminatòria de la màxima competició continental. El partit, però, no va ser gens fàcil per als colomencs d’inici, amb Sunday Adetunji portant de corcoll la defensa, i tenint les ocasions més clares, tot i que els de Boris Antón també van arribar en alguna ocasió amb perill. Però tot va canviar al minut 37, quan Adetunji, després de revisar el VAR, va ser expulsat, cosa que aplanava el camí als del Principat. Tot i el domini, però, el gol no va arribar fins al temps afegit, quan Hamidi va rematar en pròpia porta un còrner servit per Mohedano al minut 92 que enviava el duel a la pròrroga. Ja al temps extra, Franco de Jesús va fer el 0-2, però l’alegria no va durar gaire, i Hamidi va tornar a empatar l’eliminatòria poc després enviant el futur dels dos equips als penals. El Ballkani va fallar el seu primer penal mentre la UE els anava marcant fins que Franco va voler xutar a l’estil panenka i va veure com li aturava el porter, però el VAR el va fer repetir perquè s’havia avançat. La tanda va acabar amb 4-4, i els dos equips van marcar el primer de la mort sobtada. Ja a la segona ronda Lluc va anotar el tir colomenc, però tot seguit Juanpe va aturar el penal de Thaqi, fent esclatar l’eufòria a la UE Santa Coloma.