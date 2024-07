Trigueros vol tornar al futbol professional a l’FC Andorra

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va presentar Pablo Trigueros, experimentat central de 31 anys que arriba a l’entitat tricolor seduït per una “gran oportunitat per a mi per tornar al futbol professional”, a més de veure que “era un gran projecte i no vaig dubtar a venir aquí”. El futbolista arriba lliure del Nàstic de Tarragona, on l’any passat va jugar 41 dels 42 partits possibles entre Primera RFEF i play-off.

A nivell personal, el central va admetre que aquesta oportunitat li arriba “segurament en el millor moment de la meva carrera”, a més de destacar que “l’any passat crec que vaig fer un any increïble, i espero que enguany a l’FC Andorra pugui demostrar el meu millor nivell”. Per últim, sobre les opcions de pujar va assenyalar que “hem d’anar partit a partit, l’experiència em diu que s’ha d’anar poc a poc sense menysprear cap rival”.