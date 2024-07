La selecció perd contra Illes Fèroe

La selecció absoluta femenina va tancar el Preeuropeu amb una derrota per 0-4 a l’Estadi Nacional. Amb aquesta derrota, les noies d’Albert Panadero completen la lligueta sense haver pogut sumar cap punt, i amb sis derrotes en els sis duels disputats. Tot i no haver entrat del tot malament al partit, dues acccions gairebé seguides de les visitants van encarrilar el triomf, i les tricolors ja no van poder reaccionar.

Tot just al primer minut, Illes Fèroe va estar a punt de sorprendre amb una centrada que es va enverinar i va acabar tocant al travesser, però la veritat és que tot i aquesta arribada, la selecció va arrencar ben plantada i sense deixar-se generar perill. De fet, Gemma Lluch va tenir el primer després d’una centrada d’Ari, però no va estar encertada en la rematada. Les visitants no estaven gens còmodes, i Andorra podia generar alguna arribada de tant en tant, però en un tres i no res, dos gols visitants van girar el partit com un mitjó. Primer Tórolvsdóttir va sorprendre des de fora de l’àrea, i tot just tres minuts després Klakstein va fer el 0-2 que va encarrilar, sinó ja sentenciar, el partit a favor d’Illes Fèroe. El gol va deixar tocada Andorra, però tot i això no va abaixar els braços ni molt menys, però ja no va poder retallar diferències abans del descans.

A la represa el duel va tenir un guió similar, amb les tricolors ben plantades sobre la gespa, sense patir en excés en defensa, però sense acabar de generar tampoc arribades excessivament perilloses en atac, més enllà d’algunes aproximacions com una passada de Moles que Erica Gonçalves no va poder controlar per ben poc. De fet, eren les feroeses qui seguien tenint les ocasions més clares, com en una arribada aïllada de Rasmusdóttir en què l’atacant visitant no va mostrar-se encertada en el tir final. A l’equador de la segona meitat Aitana Colobrans va tenir l’1-2, però Fèroe va respondre amb el 0-3 després d’un xut llunyà d’Ásla Johannesen, en què Luna Vázquez hauria pogut fer molt més, però que va acabar entrant pel mig de la porteria. Les visitants encara van tenir temps per buscar el quart, però Luna va mostrar-se molt encertada per evitar-lo després d’un xut molt llunyà de Johannesen. També amb un tir molt llunyà va buscar el gol la selecció, però el que va acabar arribant va ser el 0-4 obra de Tórunn Joensen de falta directa, que va deixar les tricolors sense sumar cap punt després de sis partits de Preeuropeu.