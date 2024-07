detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Amb l'inici dels Jocs de París 2024 en l'horitzó, Mònica Doria afronta la seva segona experiència olímpica amb la certesa de "tenir els deures fets" i d'estar totalment preparada pel repte. La palista i el seu equip, amb el tècnic Cristian Tobio i el president de la federació Toni Cadena, viatgen aquest divendres cap a la capital francesa per definir els darrers preparatius de cara a la gran cita on hi participarà en tres modalitats; caiac, canoa i caiac cròs.

Doria ha insistit en què el gran objectiu és aconseguir el diploma olímpic i s'ha volgut espolsar qualsevol pressio en termes de medalla: "L'objectiu, el diploma, ens ho hem marcat com a full de ruta però pensar en altres coses no porta enlloc i ens volem centrar en tot allò que podem controlar". La palista andorrana estarà present en la desfilada que es durà a terme en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics, el 26 de juliol als voltants del riu Sena parisenc.