Harding continuarà una temporada més al MoraBanc

El MoraBanc Andorra va confirmar la renovació de Jerrick Harding de cara a la propera temporada. L’escorta nord-americà arrencarà així la seva segona temporada com a tricolor després d’haver completat l’any passat 27 partits (va incorporar-se tard per lesió) amb una mitjana de 15,5 punts, 2,1 rebots, 1,3 assistències i 11,3 crèdits de valoració en 23 minuts.

Sobre aquesta renovació, el mànager general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va destacar que “el seu final de temporada va ser fantàstic. Les dues parts ens hem marcat un repte, que ell amb plenitud de condicions i coneixent ja Andorra, i com funciona el club, ens doni un rendiment similar immediat al del final de temporada passada”, a més d’assenyalar que “és el perfil anotador, que per a nosaltres és una de les potes bàsiques de l’equip. Esperem veure el millor Harding durant tota la temporada”.

El MoraBanc segueix treballant en una última peça per completar la plantilla de 12 per Natxo Lezkano, un jugador exterior per complementar, precisament, Harding al perímetre.

D’altra banda, l’assemblea d’ahir de l’ACB va admetre el Leyma Corunya i el Força Lleida com a membres de la Lliga Endesa, a més de confirmar el calendari. La competició arrencarà el cap de setmana del 28 de setembre, i el tall de la Copa del Rei, que es farà del 13 al 16 de febrer a Gran Canària, serà el 18 i 19 de gener. La segona volta arrencarà la setmana següent, 25 i 26 de gener, i clourà el 29 i 30 de maig. Només dos dies després, el 2 de juny, arrencarà el play-off pel títol.