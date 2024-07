detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Erik Moran, una de les cares noves de cara al proper exercici, està vivint els primers dies com a jugador de l'FC Andorra i ha explicat que el tricolor "és un club que vol créixer i que et dona molta confiança" i que aquests dos han estat els principals motius que l'han fet signar.

Moran ha comentat també que "els primers dies de pretemporada estan anant molt bé, amb bones sensacions i m'estic trobant molt còmode". Amb Álvaro Peña, amb qui va coincidir a les categories inferiors de l'Athletic Club, formarà un migcamp amb experiència i veterania, aspectes claus per assolir l'objectiu del retorn al futbol professional: "Tinc 33 anys i he voltat molt però vinc aquí per ajudar el màxim possible i per tot allò que se'm demani" ha apuntat.

Moran ha valorat molt positivament el projecte que la direcció esportiva, encapçalada per Jaume Nogués, està elaborant i ha exposat que "hem d'entrenar i treballar molt però segur que tots posaran de la seva part perquè poguem assolir els objectius". Finalment ha insistit en que l'FC Andorra "malgrat baixar de Segona Divisió és una entitat que vol créixer i seguir fent coses boniques al futbol".