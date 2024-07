Álvaro Peña, novè fitxatge de l'FC Andorra

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Álvaro Peña, de 32 anys, és el novè reforç de l'FC Andorra per a la propera temporada. El migcampista basc, que signa per una temporada amb una altra d'opcional, provè de l'Almere City neerlandès i és un futbolista amb experiència i una llarga trajectòria al futbol espanyol.

Peña es va formar al futbol formatiu de l'Athletic Club amb qui va arribar a debutar a l'Europa League amb Marcelo Bielsa a la banqueta –va ser titular al camp de l'Ironi Kiryat Shmona d'Israel i va jugar uns minuts contra l'Sparta de Praga–. Però després de dues temporades al filial va començar el seu peregrinatge per diferents equips de 2a divisió –a part de dues temporades al Racing de Santander, a 2a B– com el Lugo, l'Alcorcón, l'Albacete, el Mirandés i l'Amorebieta.

El migcampista, que destaca també per la seva capacitat golejadora –33 gols a la seva carrera–, ha jugat les dues darreres temporades als Països Baixos a les files de l'Almere City amb qui al primer any va aconseguir l'ascens a la màxima categoria sent un jugador important –31 partits, tots de titular, i 5 gols–. Enguany, ha aconseguit la salvació sense gaires patiments amb un conjunt, l'Almere, que s'estrenava a la categoria.