Arriba la 47a Volta als Ports, amb prop de 600 inscrits i cinc recorreguts

La 47a edició de la Volta als Ports es dona cita el 21 de juliol, amb sortida des de la Plaça de les Fontetes de la Massana i arribada al Parc Central de la capital i cinc recorreguts diferents. La tradicional cursa, que mantindrà la competició en les pujades i no es cronometraran les baixades per garantir-ne la seguretat, recupera el Port de Cabús i introdueix l'Alt de la Comella com a principals novetats de l'edició.

El CEO de Jorma, Jordi Granja, ha proposat ampliar, en un futur, l'activitat al voltant de l'esdeveniment i que "durés una setmana", una idea que el ministre de Turisme, Jordi Torres, ha recollit amb entusiasme assegurant que "ajudarem a que es pugui fer també algun tipus de fira sectorial" durant properes edicions de la Volta als Ports.