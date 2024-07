La UE Santa Coloma ha de remuntar per seguir a Europa

La UE Santa Coloma busca aquesta tarda (Zahir Pajaziti Stadium, 16.30 hores) una remuntada gairebé heroica davant de l’FC Ballkani kosovar per seguir endavant i no deixar aquí la seva primera participació a la Lliga de Campions. L’empresa, però, no serà gens fàcil, i és que els colomencs hauran de guanyar per forçar, com a mínim, la pròrroga, davant d’un rival que sobre el paper és superior, però que ni molt menys va demostrar-ho dimarts passat a l’Estadi Nacional quan va endur-se una victòria totalment injusta per 1-2 en un duel en què els de Boris Antón van ser molt superiors, però es van acabar veient condemnats per un gol a l’últim minut.

L’expedició colomenca va desplaçar-se diumenge a terres kosovars, i ahir van realitzar l’entrenament oficial a l’escenari del partit, en un duel que estarà marcat també per les altes temperatures, i és que es preveuen prop de 40 graus a l’hora del duel. Sobre el partit, el tècnic de la UE Santa Coloma, Boris Antón, va destacar que “som conscients de la dificultat que tindrà el partit, però hem vingut aquí per alguna cosa, i no de vacances”, i va agregar que “nosaltres sabem a què juguem, com són els nostres jugadors i provarem d’utilitzar les nostres armes per fer-los mal”. Sobre el plantejament del rival, el tècnic de la UE Santa Coloma va destacar que “jo crec que ens esperaran d’una altra manera perquè a l’anada els vam poder sorprendre, i ara aquest factor sorpresa ja no el tenim”. Des del vestidor, el futbolista Miguel Ángel López va afirmar que “venim amb moltes ganes i creiem que tindrem les nostres opcions” i va afegir que “vam veure que amb el que vam fer a l’anada no va ser suficient, i tots haurem de fer un pas endavant”. Per últim, va cloure que “nosaltres venim amb una altra mentalitat diferent a com vam començar, i ja amb les idees clares”.

Passi el que passi aquesta nit, el que tenen clar els colomencs és el camí de les properes setmanes. En cas de classificar-se per a la següent ronda de la Lliga de Campions, el següent escull seria l’FC Midtjylland danès (va jugar fase de grups el 2020), amb l’anada la propera setmana a l’Estadi Nacional, i la tornada el dimecres 31 a Dinamarca. En el cas de no passar, la UE Santa Coloma caurà a la segona ronda de la Conference League, on es veuria les cares amb el perdedor de l’eliminatòria de Champions entre el Hamrun Spartans de Malta i el Lincoln Red Imps de Gibraltar que lideren aquests últims per 1-0 després del partit d’anada. L’eliminatòria també es resoldrà avui, i l’anada seria a l’Estadi Nacional, amb la tornada en dues setmanes a Malta o Gibraltar.